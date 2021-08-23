شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتقدم على المصري بهدف نظيف في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى إنبي الشوط الأول متقدما على المصري بهدف سجله النيجيرى جون إيبوكا فى الدقيقة 38 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتكون تشكيل المصرى من، حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقى، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: حسين على، فريد شوقي، أحمد رفعت، جريندو، محمد عنتر، خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد.

ودخل إنبى المباراة بتشكيل مكون من: عبد العزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، الدفاع: كريم فؤاد، إسلام القاضي، إبراهيم يحيى، خط الوسط: أحمد العجوز، محمد شريف، مصطفى شكشك، أحمد يوسف، الهجوم: زياد كمال، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما يحجز إنبى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، لاعبيه باستعادة الانتصارات وغلق صفحة الخسارة من الأهلي لاستعادة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري قبل نهاية المسابقة بعد ضمان المشاركة الافريقية بالكونفدرالية بالموسم الجديد.

ومن جانبه طالب حلمى طولان، المدير الفني لإنبي، لاعبيه بتقديم مباراة ممتعة أمام المصرى وحصد النقاط الثلاث لمواصلة تحسين ترتيب الفريق البترولي في الأمتار الأخيرة للمسابقة.