أخبار الزمالك اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها ترحيب كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، بانضمام أحمد أيمن منصور الموسم المقبل، وأحقية فرجانى ساسى فى مكافأة الدورى.

كارتيرون يرحب بضم أحمد أيمن منصور لتدعيم دفاع الزمالك

استطلع مسئولو نادى الزمالك، رآى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، فى ضم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعم خط دفاع الفارس الأبيض قبل بداية الموسم الجديد.

هل يحصل فرجاني ساسي على مكافأة الفوز بالدورى مع الزمالك؟

ينتظر الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الدحيل القطرى الحالى، التتويج بأول لقب دورى مصرى مع فريقه السابق "الزمالك"، حيث سيحصد اللاعب اللقب فور تتويج الفارس الأبيض بالدرع بشكل رسمى، فهل يحصل اللاعب على مكافأة الفوز باللقب؟.

كارتيرون يستقر على عودة محمد صبحى للزمالك

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عودة محمد صبحى حارس مرمى الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندرى لنهاية الموسم الجارى، لتدعيم مركز حراسة مرمى الفارس الأبيض، خاصة أن صبحى قدم موسما مميزا مع زعيم الثغر.

الزمالك يحصد النقاط الأكثر منذ موسم التتويج بالدورى.. وقطار الأهلى يتراجع

اقترب نادى الزمالك من حسم مسابقة الدورى الممتاز رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث يحتاج الفريق الأبيض لثلاث نقاط فقط لحسم التتويج بالمسابقة المحلية بعد هيمنة الأهلى عليها لخمس مواسم متتالية.

ثنائي سلة الزمالك يشاركان فى معسكر تدريبى بالسنغال

وافق نادى الزمالك على اشتراك ثنائي فريق كرة السلة الناشئين أحمد نضال وياسين ياسر في المعسكر التدريبي الذى يتم تنظيمه تحت رعاية NBA والمقرر إقامته فى السنغال خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر.

الزمالك لا يعرف الهزيمة منذ 127 يوماً فى الدورى قبل موقعة الحسم

تفوق نادى الزمالك على نفسه في الأمتار الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، محققاً أرقاماً قياسية في الموسم الجارى بسلسلة انتصارات متتالية بلغت 7 انتصارات في الدورى فقط، بينما وصلت سلسلة اللاهزيمة في المسابقات المحلية إلى 19 مباراة متتالية سواء في الدورى أو الكأس.

يرى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن مسابقة الدورى العام، أقوى 200 مرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن فرق القارة السمراء أغلبها لا تمتلك لاعبين دوليين باستثناء فرق تونس.