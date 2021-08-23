شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضمن البقاء رسمياً فى الدورى الممتاز بعد وصوله للنقطة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فريق الإسماعيلي رسمياً البقاء فى الدورى الممتاز بعدما وصل للنقطة 35 هذا الموسم، وذلك بتعادله سلبيا مع طلائع الجيش فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

ويتنافس فريقا وادى دجلة والبنك الأهلى على البقاء فى الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث سيهبط أحدهما للقسم الثانى بعد تأكد هبوط الانتاج الحربى ودجلة رسميا.

شهد الشوط الأول تبادل الهجمات بين الفريقين، حيث سيطر فريق طلائع الجيش علي مجريات الشوط الأول حتى منتصفه، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص المحققة أمام مرمى الإسماعيلي، حيث تسابق احمد سمير وناصر منسي مهاجما الطلائع في إضاعة الفرص السهلة.

ومع انتصاف الشوط الأول تبدل الوضع واستعاد الإسماعيلي السيطرة، وكان لاعبوه هم الأخطر، حيث فشل كل من شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف في إحراز أهداف خاصة مع تألق محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني شهد نشاطا ملحوظا من لاعبي الإسماعيلي لتحقيق الفوز الذي يضمن بقاء الفريق في الدوري إلا أن لاعبيه فشلوا في اختراق دفاع فريق طلائع الجيش الذي دافع عن النقطة بكل قوة.

فيما اعتمد فريق طلائع الجيش علي الهجمات المرتدة أملا في خطف نقاط المباراة، إلا أن خبرة لاعبي الإسماعيلي حالت دون إحراز أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 332 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.