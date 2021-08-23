شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل فريق النادي الأهلي إلى الغردقة للمبيت بها استعداداً لخوض مباراة الجونة التى تقام مساء ‏غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي فى رحلة الغردقة كالتالي:‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

وكان الأهلي قد خاض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية بالفيديو، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن غياب بدر بانون مدافع الفريق عن قائمة مباراة الجونة جاء بسبب آلام الأسنان التي اشتكى منها اللاعب خلال الساعات الماضية.