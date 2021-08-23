شاهد.. أول ظهور لمؤمن زكريا بعد أزمته الصحية

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحي، رئيس نادى الاتحاد السكندري، على زيارة مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق فى منزله بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها الأخير.

وكان عماد متعب، نجم الأهلى الأسبق، قد ناشد المسئولين تسهيل إجراءات سفر مؤمن زكريا لاعب المارد الأحمر السابق إلى لندن من أجل استكمال علاجه. وقال متعب فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، "كنت أطمئن كالعادة على مؤمن زكريا، لقد مر بأزمة صحية وخرج من المستشفى والأمور حاليًا مستقرة الحمد لله، وأخبرني أنه يجهز أوراقه من أجل السفر الفترة المقبلة".

وفى وقت سابق، أكد عباس الضوى زكريا، والد مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلى السابق، أن حالة مؤمن فى تحسن مستمر، نافياً كل ما تردد عن تأخر حالة لاعب الفريق الأحمر وتدهورها.

وقال والد مؤمن زكريا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مؤمن بخير وفى تحسن مستمر ويتواجد فى منزله منذ أكثر من أسبوع وعنده استشاره عند الطبيب لمعرفة آخر التطورات للارتجاج الذى تعرض له فى الفترة الماضية"، مضيفا: "لا صحة للشائعات التى تم تداولها وأرجو تحري الدقة لأن هذه الشائعات تؤثر على مؤمن وحالته النفسية وعلى أسرته".