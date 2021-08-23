أخبار الاهلي اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إعلان قائمة الفريق الأحمر لمباراة الجونة غدا واستبعاد 8 لاعبين بينما عاد محمد أشرف للفريق بعد غياب 3 مباريات بسبب الاصابة.

محمد شريف "هداف الدوري" يعود للأهلى أمام الجونة بعد غياب 3 مباريات

عاد محمد شريف، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، لقائمة المارد الأحمر التى تستعد لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد خالد بشارة بالغردقة بالجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز، وحافظ محمد شريف على صدارة هدافى الدوري الممتاز برصيد 19 هدفاً قبل جولتين من نهاية المسابقة.

توج فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى "رجال" بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على فريق قطر القطرى بنتيجة 1/3 فى نهائى البطولة التى أقيمت بالأردن.