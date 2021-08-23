شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاهلي اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إعلان قائمة الفريق الأحمر لمباراة الجونة غدا واستبعاد 8 لاعبين بينما عاد محمد أشرف للفريق بعد غياب 3 مباريات بسبب الاصابة.
محمد شريف "هداف الدوري" يعود للأهلى أمام الجونة بعد غياب 3 مباريات
عاد محمد شريف، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، لقائمة المارد الأحمر التى تستعد لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد خالد بشارة بالغردقة بالجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز، وحافظ محمد شريف على صدارة هدافى الدوري الممتاز برصيد 19 هدفاً قبل جولتين من نهاية المسابقة.
توج فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى "رجال" بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على فريق قطر القطرى بنتيجة 1/3 فى نهائى البطولة التى أقيمت بالأردن.
"خلع الضرس".. سبب استبعاد بدر بانون من مواجهة الأهلى مع الجونة بالدوري
كشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الأهلى سبب استبعاد المغربى بدر بانون مدافع المارد الأحمر من مواجهة الجونة. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "بانون يعانى من تورم فى الوجه بعدما قام بخلع ضرسه بالأمس ولا يزال يشعر بألم، لذا فضل الجهاز الفنى استبعاده من مواجهة الجونة".
موسيمانى يستبعد 8 لاعبين من الأهلى فى مواجهة الجونة أبرزهم بدر بانون
استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طاهر محمد طاهر وحمدى فتحى وجونيور أجايى ووليد سليمان وناصر ماهر ومحمد محمود ومحمود متولى وبدر بانون من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اطار الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام.
اقترب الكونغولى والتر بواليا من الرحيل عن النادى الأهلى على سبيل الإعارة لصفوف مالاتيا سبور التركى لمدة موسم، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبى قريباً.
الأهلى يدعم فريق السلة بالأمريكى مايكل تومسون
أنهى النادى الأهلى الاتفاق مع الأمريكى مايكل تومسون لتدعيم صفوف فريق كرة السلة خلال الموسم الجديد، وسبق ولعب تومسون فى عدة دوريات مثل الدورى التركى والروسى والفرنسى والكازخستاني.