الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الـ33 بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلي، سلبيا مع طلائع الجيش فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

شهد الشوط الأول تبادل الهجمات بين الفريقين، حيث سيطر فريق طلائع الجيش علي مجريات الشوط الأول حتى منتصفه، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص المحققة أمام مرمى الإسماعيلي، حيث تسابق احمد سمير وناصر منسي مهاجما الطلائع في إضاعة الفرص السهلة.

ومع انتصاف الشوط الأول تبدل الوضع واستعاد الإسماعيلي السيطرة، وكان لاعبوه هم الأخطر، حيث فشل كل من شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف في إحراز أهداف خاصة مع تألق محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني شهد نشاطا ملحوظا من لاعبي الإسماعيلي لتحقيق الفوز الذي يضمن بقاء الفريق في الدوري إلا أن لاعبيه فشلوا في اختراق دفاع فريق طلائع الجيش الذي دافع عن النقطة بكل قوة.

فيما اعتمد فريق طلائع الجيش علي الهجمات المرتدة أملا في خطف نقاط المباراة، إلا أن خبرة لاعبي الإسماعيلي حالت دون إحراز أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

بهذة النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 332 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.