رسميا.. لاعب ليفربول إلى ليون حتى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي عن تعاقده مع الدولي السويسري شيردان شاكيري لاعب وسط فريق ليفربول، مقابل ستة ملايين يورو مع إضافات تصل إلى خمسة ملايين يورو.

وكشف النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أن شاكيري اجتاز الكشف الطبي في ليون، ووقع على عقد لمدة ثلاثة اعوام، بحيث يستمر في الفريق حتى 30 يونيو عام 2024.

وأضاف أن اللاعب ،البالغ من العمر 29 عاما وتعود أصوله إلى كوسوفو، لديه 96 مشاركة دولية مع المنتخب السويسري، حيث شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم أعوام 2010و2014 و2018، كما شارك في نسختين من أمم أوروبا عامي 2016 و2020.

وأوضح الموقع الرسمي لليون أن شاكيري يعد حاليا الهداف التاريخي للكرة السويسرية في البطولات الدولية الكبرى، حيث سجل ثمانية أهداف في 17 مباراة.

يذكر أن شاكيري انضم إلى ليفربول في عام 2018 قادما من ستوك سيتي، كما سبق له أن لعب لأندية بازل السويسري وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

ويحتل ليون المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطتين بعد مضى ثلاث مراحل على انطلاق المسابقة حيث تعادل في مباراتين وخسر واحدة.