"إيدي نضيفة".. جهاد جريشة يكشف أسباب اعتزاله المفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف جهاد جريشة أسباب قراره المفاجئ بإعلان اعتزاله التحكيم بعد مسيرة استمرت لمدة 25 عاما، مشيرا إلى أن هدفه لم يكن تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال جريشة في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء: "أخلصت لمدة 25 عاما وكرمني الله بتمثيل مصر في البطولات الدولية والعالمية وكان لي اسم، وصلت لمرحلة كل العطاء في الملعب".

وأضاف: "كان من الممكن أن أستمر في الملاعب على المستوى المحلي لمدة عام، لكني بالنسبة لي الدوري المصري يعتبر مرحلة للإعداد، هدفي لم يكن الدوري المصري بل التواجد في المحافل الدولية".

وتابع: "وجدت أن تكريمي من الاتحاد العربي لكرة القدم على هامش المباراة النهائية البطولة العربية هو الوقت مناسب للاعتزال، واعتزالي ليس له علاقة مع لجنة الحكام، بل هم الذين تواصلوا معي وتمسكوا بي وطلبوا مني الاستمرار لعام آخر وأشكرهم على الدعم".

وأوضح: "تم إسناد لي مباراتي القمة في عامي 2017 و2021 ورفضت لأن هدفي ليس الأهلي والزمالك مع احترامي للناديين، هدفي الأكبر هو تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الدولية والبطولات العالمية".

وعن اتهامه بالانتماء للأهلي أو الزمالك، أكد جهاد جريشة: "هذا فضل ونعمة من ربنا، طوال حياتي لم أشجع الأهلي أو الزمالك حتى قبل التحكيم والمقربون مني يعلمون ذلك".

وأتم جهاد جريشة تصريحاته بالحديث عن حقيقة تواصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي معه قائلا: "لم يحدث على الإطلاق، وأرسلت شكوى لاتحاد الكرة لمنع أي مسؤول من التطاول عليّ، (جهاد جريشة إيده نضيفة عمري ما تواصلت مع أي مسؤول في أي ناد)، لم أستطع توضيح هذا الأمر لوسائل الإعلام لأنني كنت حكمًا وقتها لكني الآن اعتزلت التحكيم".