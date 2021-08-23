الإسماعيلي يتعادل سلبيًا أمام طلائع الجيش ويضمن البقاء رسميًا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نجح فريق الإسماعيلي في البقاء رسميا بالدوري بعد تعادل بدون أهداف أمام طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة الـ 33 بدوري we المصري

وبتلك النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 35 بالمركز الثالث عشر، بينما وصل طلائع الجيش إلى 41 بالمركز الثامن.

ولعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

" محمد صبح، .حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، عماد حمدى، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف".

ويكفي فريق الإسماعيلي تحقيق الفوز أو التعادل أمام طلائع الجيش لضمان البقاء في الدوري الممتاز.

أحداث المباراة

وفي الدقيقة الرابعة استخدم ناصر منسي لاعب طلائع الجيش مهارته في المراوغة، ليمر من دفاع الإسماعيلي لكنه سدد الكرة بقدمه اليسرى أعلى العارضة.

ومع حلول الدقيقة 17 عاد ناصر منسي ليسجل حضوره القوي بتسديدة اخرى بعد تمريرة سحرية من عمر جمال خلف دفاع الإسماعيلي، لكن الكرة مرت بسلام على مرمى فريق الإسماعيلي.

وسدد محمد حسن لاعب الإسماعيلي كرة صاروخية أرضية في الدقيقة 22 لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى طلائع الجيش.

وأهدر عمرو جمال أخطر فرصة في الشوط الأول، حيث مرر له ناصر منسي كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23 لكنه سدد في جسد الحارس.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد ناصف في الدقيقة 72، قبل أن يقرر مدرب طلائع الجيش دخول الثنائي أحمد عبدالرحمن زولا وابراهيما كونيه بدلا من احمد سمير وعمرو جمال في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 81 قرر إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي الدفع بعمر الوحش بدلا من حسين السيد.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه ثلاثي طلائع الجيش مصطفى جمال دقيقة 83، مهند لاشين في الجقيقة 87، محمد بسام في الدقيقة 90.

وكان أن يسجل طلائع الجيش هدفا في الوقت القاتل لولا براعة الحارس محمد صبحي، الذي حرم الكرة من عبورها نحو الشباك.