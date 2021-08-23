شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الايطالي

شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان وسامبدوريا في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الايطالي، ضمن إحدي مباريات الاثنين الاحد 22-8-2021، والتي يستضيفها ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي).

افتتح ميلان اهداف المباراة مبكراً تحديداً عند الدقيقة التاسعة بفضل هدف الاسباني “براهيم دياز” بعد ان حول عرضية زميله دافيد كالابريا الى شباك الحارس إيميل أوديرو.

ويسعى الروسونيري إلى تحقيق أفضل ضربة بداية في النسخة الجديدة من الدوري الإيطالي واقتناص أول ثلاث نقاط في المسابقة بالفوز على مضيفه اليوم سامبدوريا.

وخاض ميلان خمس مباريات ودية بقيادة مدربه “ستيفانو بيولى” ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد، واستطاع ان يحقق الفوز في مبارتين، وتعادل أمام ريال مدريد الاسباني ونيس الفرنسي، وتعرض لهزيمة واحدة أمام فالنسيا الاسباني بركلات الترجيح.

وتنقل مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الايطالي على قناة League serie A Youtube بصوت المعلق الرياضي العراقي “فراس الشيخلي”، كما تنقل على قنوات (Sport 1 Hungary، Nova Sports 4 HD، Eleven Sports 1 HD).

دخل ميلان المباراة بتشكيلة مكونة من: ميك مايغنان – ثيو هيرنانديز – فيكايو توموري – سيمون كايير – دافيد كالابريا – رادي كرونيتش – ساندرو تونالي – رفائيل لياو – إبراهيم دياز – أليكسس سايليمايكرس – اوليفيه جيرو.

في المقابل جاءت تشكيلة سامبدوريا: إيميل أوديرو – توماس أوجيللو – مايا يوشيدا – عمر كولي – بارتوز بيريزينسكي – ميكيل دامسجارد – ألبين إيكدال – مورتن تورسبي – انتونيو كاندريفا – فابيو كوالياريلا – مانولو جابياديني.