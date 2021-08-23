الفشل في ألميريا يُعيد جوزيه جوميز إلى التعاون السعودي

اختار المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز العودة إلى التعاون السعودي بعدما فشل في قيادة ألميريا نحو الصعود إلى الدوري الاسباني الدرجة الأولى.

وتولى جوزيه جوميز تدريب ألميريا في منتصف موسم 2020/2019 بعدما خاض ثلاث تجارب متواضعة في أندية ريو أفي وريدينج وماريتيمو.

وأراد مالك نادي ألميريا «تركي آل الشيخ» صناعة التاريخ مع جوزيه جوميز وقيادة الفريق إلى الدوري الاسباني، إلا أنه فشل في موسمين متتاليين خلال الردهات الأخيرة.

وأقالت إدارة نادي التعاون السعودي المدرب الإنجليزي نيستور إل مايسترو بسبب سوء النتائج، حيث تعادل مع الحزم في الجولة الأولى من الدوري السعودي 3/3، وخسر على ملعبه 2/1 أمام الهلال.

وكان جوزيه جوميز سبق له الإشراف على تدريب التعاون في الفترة من 2014 إلى 2016، لينتقل بعدها لتدريب أهلي جدة لمدة موسم واحد.

وبدأ المدرب صاحب الـ 50 مشواره المهني مع نادي باكوس فيريرا في 2003 وظل يتنقل بين الأندية البرتغالية حتى عام 2009 عندما احترف في الدوري المجري كمدير فني لنادي فيديوتون الذي قضه معه موسمين قبل مغامرته مع الكرة السعودية.