بطل دوري أبطال أوروبا 2012 يختم مسيرته في بورنموث!

قرر بطل دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2012 «جاري كاهيل» إنهاء مسيرته الاحترافية مع نادي بورنموث القابع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية «تشامبيونشيب».

صاحب الـ 35 عامًا قضى الموسمين الماضيين بين صفوف كريستال بالاس، وتمكن من تمثيله في 45 مباراة بمنافسات الدوري الانجليزي، دون أي مشاركة من على الدكة.

لكن إدارة كريستال بالاس رفضت تمديد تعاقد جاري كاهيل خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليضطر للرحيل إلى بورنموث في صفقة مجانية ستستمر حتى يونيو 2022.

وكان جاري كاهيل أحد الأعمدة الرئيسية في تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا 2012، بعد انضمامه لصفوف الفريق من بولتون واندرز في الميركاتو الشتوي بيناير من نفس السنة.

وتم الاعتماد على جاري كاهيل في خط دفاع تشيلسي أمام نابولي وبنفيكا وبرشلونة، كما لعب لـ 120 دقيقة أمام بايرن ميونخ في نهائي ملعب آليانز آرينا.

وبحث بورنموث عن مدافع جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد مغادرة المدافع الإسباني ديجو ريكو إلى ريال سوسيداد، ورحيل النيجيري نامدي أوفوبوره إلى رينجرز الاسكتلندي.

ويُعد مدافع منتخب انجلترا السابق، الصفقة الخامسة بالنسبة لفريق المدرب الشاب سكوت باركر، بعد كل من «النرويجي نيلاند وإيميليانو ماركونديس وجايدين ريد وليف دافيز».