لاعب عراقي ينضم لصفوف سبيزيا في الدوري الايطالي

أعلن نادي سبيزيا المنافس في الدوري الايطالي الدرجة الأولى، تعاقده الرسمي مع لاعب الوسط الارتكاز العراقي «أمير شير» بعقد طويل الأمد.

ووقع أمير شير على عقد مدته 5 سنوات قادمة ينتهي في 30 يونيو 2026، وحصل ناديه السويدي «هاماربي» على مبلغ 2.40 مليون يورو للاستغناء عنه لصالح سبيزيا.

ونشأ صاحب الـ 18 عامًا بين صفوف هاماربي السويدي ولعب لجميع الفئات العمرية المختلفة، قبل أن يصعد للفريق الأول في عام 2019.

وولد أمير شير في مدينة كركوك العراقية في عام 2002 وانتقل بعدها إلى السويد ليحصل على الجنسية ويمثل منتخب الناشئين تحت 17 عامًا.

ويُجيد اللاعب في مركز الوسط الإرتكاز (على الدائرة)، وسيحمل القميص رقم 31 مع سبيزيا في الدوري الايطالي هذا الموسم.

وكان أمير شير قد لعب ما مجموعه 31 مباراة في الدوري السويدي منذ تصعيده لفريق هاماربي، وسجل هدفًا وحيدًا في عام 2020 أمام هاكين بالجولة 26 يوم الأول من نوفمبر الماضي.