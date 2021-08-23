رودي فولر: دراكسلر ليس مشكلة في باير ليفركوزن

نفى المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن «رودي فولر» الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول إمكانية ضمه للجناح الدولي الألماني «جوليان دراكسلر» قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021.

وشارك جوليان دراكسلر في 3 مباريات هذا الموسم بمنافسات الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، لكن من المتوقع جلوسه على الدكة عند مشاركة ليونيل ميسي مع الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا في خط هجوم الفريق.

ويُعاني دراكسلر من قبل وصول ليونيل ميسي بسبب كثرة جلوسه على دكة البدلاء، حيث شارك في 12 مباراة كأساسي بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، و12 مباراة كبديل.

وقال رودي فولر لقناة سكاي سبورت الالمانية «دراكسلر لا يمثل بمشكلة بالنسبة لباير ليفركوزن، إنه لاعب بجودة عالية يلعب لفريق كبير هو باريس سان جيرمان، ويتعين عليه التعامل مع المنافسة التي سيواجهها هناك الموسم الحالي».

وأعلن رودي فولر أن فريقه لا يزال نشطًا في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، قائلاً «لا يزال أمامنا أسبوع حتى موعد إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي، ولدينا بعض الأفكار التي يتعين علينا تنفيذها، وسنحاول تطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع».

ورحل خلال الميركاتو الصيفي الحالي عن صفوف باير ليفركوزن الجناح الجامايكي المتألق «ليون بايلي» بحوالي 30 مليون يورو إلى صفوف أستون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز، وتود إدارة ليفركوزن تعويض رحيله، بالاضافة إلى الجناح الإنجليزي اليافع «ديماراي جراي» الذي إلتحق بصفوف إيفرتون.