صفقات تشيلسي | توماس توخيل يكثف جهوده من أجل جوليس كوندي

يكثف المدير الفني الألماني “توماس توخيل” جهوده، ويأمل في توصل البلوز تشيلسي إلى اتفاق مع إشبيلية من أجل المدافع الفرنسي “جوليس كوندي”، مع استمرار المحادثات بين الناديين خلال آخر أسبوع من الميركاتو الصيفي 2021.

ولدى كوندي شرط جزائي في عقده، والذي تم زيادته من 68 مليون جنيه إسترليني إلى 77 مليون جنيه إسترليني مؤخرًا – على الرغم من أن هذه ليست مشكلة كبيرة لتشيلسي مع الروسي رومان أبراموفيتش.

ورغم ذلك، فقد كشف “موقع 90 دقيقة” في وقت سابق من هذا الشهر، أن تشيلسي قد تواصل مع إشبيلية لمناقشة صفقة من شأنها السماح للنادي الانجليزي، بدفع نفس مبلغ الشرط الجزائي، ولكن على أقساط للاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

وأضاف نفس المصدر، أن اشبيلية لا يمانع على هذه الصيغة، لكنهم أبلغوا تشيلسي أنهم سيحتاجون إلى تقديم عرض بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من استمرار المفاوضات حول هذا المبلغ.

وبينما لا يرغب تشيلسي في دفع هذا المبلغ، أخبرت مصادر قريبة من النادي موقع 90 دقيقة، بأنهم يأملون في إبرام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأن الطرفين على اتصال.

ويمتلك نادي غرب لندن وممثلو كوندي بالفعل اتفاق مبدئي بشأن شروطه الشخصية، لذا فإن إنهاء عقده لن يكون مشكلة.