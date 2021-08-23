الميركاتو الصيفي 2021 | الجزيرة الإماراتي يضم عبد الله ديابي من سبورتينج لشبونة

كشف نادي الجزيرة الإماراتي عن ضم الجناح الهجومي والدولي المالي “عبد الله ديابي” قادماً من سبورتينج لشبونة البرتغالي، في عقد يمتد إلى غاية 2023، ويعلن عن الصفقة بفيديو ترويجي مميز.

ويعزز الجناح الهجومي عبد الله ديابي مركز خط الهجوم في فريق المدرب الهولندي مارسيل كايزر، الذي يتوفر على الهداف التاريخي للنادي “علي مبخوث”، كما ضم خلال الميركاتو الصيفي 2021 المهاجم البرازيلي “جواو فيكتور” قادماً من فولفسبورج الألماني.

وبدأ عبد الله ديابي مشواره الفني مع فريق “سودان” الفرنسي، ولعب مع الفريق الأول ما مجموعه 66 مباراة في الفترة من 2009-2013، سجل خلالها 16 هدف.

وانتقل ديابي خلال الميركاتو الصيفي 2013 إلى نادي ليل في الدوري الفرنسي، لكنه فشل في المشارك في أكثر من 3 مباريات مع الفريق الأول، ليعيره لنادي موسكرون في بلجيكا.

استقر الجناح المالي بعد ذلك في بلجيكا، حيث وقع في صفوف نادي كلوب بروج البلجيكي صيف 2015، ولعب ما مجموعه 67 مباراة خلال ثلاث سنوات، سجل خلالها 24 هدف، ما أثار انتباه، كشافي نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

انضم البالغ من العمر 30 عاماً بالفعل إلى لشبونة في الميركاتو الصيفي 2018، ولعب 31 مباراة في موسم 2018/2019، إلا أن النادي البرتغالي، قرر إعارته لنادي بيشكتاش التركي.

خاض ديابي 31 مباراة مع بطل الدوري التركي الممتاز، سجل خلال 5 أهداف فقط، ليعود إلى سبورتنج لشبونة الذي أعاره في موسم 2020/2021 لنادي خيتافي الإسباني، لكنه لم يشارك سوى مرة واحدة مع نادي العاصمة الإسبانية مدريد.

دولياً، لعب عبد الله ديابي ما مجموعه 24 مباراة دولية مع منتخب مالي، حيث تواجد بجانب مهاجم الهلال السعودي موسى مريجا، في خط هجوم منتخب بلاده.