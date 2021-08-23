الميركاتو الصيفي 2021 | مانشستر يونايتد يعير الشاب براندون ويليامز إلى نوريتش سيتي

أكمل الصاعد حديثاً لمصاف الدوري الإنجليزي الممتاز “نوريتش سيتي” التعاقد مع ظهير مانشستر يونايتد الشاب “براندون ويليامز” على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وانضم ويليامز المولود في مانشستر يونايتد، والذي يمكنه اللعب على أي من جانبي الدفاع الرباعي، إلى صفوف الفريق الأول لليونايتد في أواخر عام 2019 ولعب 36 مباراة في جميع المسابقات في موسمه الأول.

وكانت أندية نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون تريد خدماته على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، لكن أولي سولشاير فضل الاعتماد عليه بعد إعارة دييجو دالوت إلى ميلان، لكنه اقتصر على المشاركة في 14 مباراة فقط الموسم الماضي ومن غير المرجح أن يتغير ذلك في 2021/22.

وقال ويليامز بعد توقيع العقود أنه شعور محتلف تماماً وأضاف “إنها المرة الأولى التي ألعب فيها مع ناد مختلف من قبل، لكني متحمس حقًا للبدء، ومقابلة الجميع والاستمرار في موسمي.”

وتابع “إنه نادٍ ضخم وأنا أحب الطريقة التي يلعبون بها. لقد شاهدتهم على مر السنين وشاهدت كيف يلعبون.”

وأوضح عن سبب قدومه إلى النادي الصاعد حديثاً للبريميرليج بالقول “النادي يحب اللعب من الخلف ولعب كرة القدم. لقد ألهمني ذلك حقًا للمجيء إلى هنا، وأعتقد أن المدرب يمكن حقًا أن يحسنني كلاعب.”

وختم حديثه بالقول “كان الجميع مرحبًا جدًا. لقد استمتعت حقًا بوقتي هنا بالفعل ولا أطيق الانتظار لمقابلة الجميع. لدي شعور بأن العام سيكون جيدًا “.

وأوضح مدرب نوريتش سيتي “دانييل فارك” أن براعة ويليامز كانت السبب الرئيسي وراء رغبة النادي في جلبه هذا الموسم وأضاف “براندون لاعب شاب مليء بالإمكانيات”.

وأكمل “لقد أثبت بالفعل أنه قادر على الأداء على أعلى مستوى وأنه قادر على اللعب لمانشستر يونايتد. لديه العديد من المهارات والصفات الجيدة.”

وختم بالقول “أردنا إحضار لاعب قادر على اللعب في مركز الظهير لتقوية فريقنا. لقد لعب براندون كثيرًا في مركز الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد، لكننا نعلم أنه قادر أيضًا على اللعب في الجانب الأيمن أيضًا “.