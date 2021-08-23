برشلونة يُهدد أومتيتي بالطرد في هذه الحالة

حذرت إدارة نادي برشلونة، قلب الدفاع الفرنسي “صامويل أومتيتي” من أنه سينهي عقده ويطرد من النادي إذا لم يوافق على انتقال مجاني خلال الميركاتو الصيفي 2021، كما حدث مع ماتيوس فيرنانديز.

واقترب أومتيتي من باب الخروج من كامب نو منذ سنوات، حيث سئم المسؤولون عن النادي من الإصابات التي ابتليت بها مسيرته خلال المواسم القليلة الماضية، لكنه رفض باستمرار فرصة الرحيل.

وتبدو فكرة الدفع له مقابل السنتين المتبقيتين من عقده، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع غير واردة تمامًا بالنسبة لبرشلونة، الذي أبلغ أومتيتي في وقت سابق من الصيف أنه يمكنه التفاوض بنفسه على انتقال مجاني بعيدًا عن النادي، ولكن الفرنسي لم يفعل ذلك بعد.

ورفض أومتيتي بالفعل عرضًا من تركيا، لكنه لا يزال على اتصال مع نيس وموناكو وروما، رغم أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ليس مهتمًا حقًا بأي من هذه الأندية ولن يقبل سوى الانتقال إلى أحد أفضل الفرق في دوري أبطال أوروبا، رغم أن أي نادي من هذا القبيل، لم يتواصل مع برشلونة حتى الآن وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية.

ولتعقيد الأمور أكثر، أعرب أومتيتي فقط عن استعداده لترك النادي على سبيل الإعارة، لكن برشلونة لا يفضل ذلك، لأنهم يريدون ذهاب أومتيتي بشكل نهائي بأي وسيلة تضيف الصحيفة.

برشلونة على اتصال دائم مع أومتيتي ويحاول إقناعه بأخذ أحد هذه العروض، ومحاولة الحصول على رغبتهم، حتى أنهم حذروا قلب الدفاع من أنه يمكن “طرده” إذا وصل إلى هذه النقطة.

ويختم هذا التقرير من صحيفة السبورت الكتالونية بثقة تامة، أن أومتيتي لن يكون لاعبًا في برشلونة عندما يصل شهر سبتمبر المقبل، موعد نهاية الميركاتو الصيفي 2021.