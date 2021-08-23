هل يدفع الطائي ثمن الأخطاء الإدارية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس نادي الطائي تركي الضبعان إن تعليق الشهادة المالية لنادي الطائي حسب وزارة الرياضة بسبب عدم الإفصاح عن كافة المبالغ المستحقة الدفع، علما بأن الطائي لم يقدم على مخالفة عدم إيضاح ما عليه.

وأضاف «خطأ المحاسب المالي في النادي تسبب بحجب هذا المبلغ ولم يتم إبلاغنا عنه، ويبدو أن الرئيس التنفيذي بنادي النصر أحمد الغامدي اتصل على لجنة الكفاءة المالية وأفادها بوجود مبلغ للنصر لدى الطائي، ومع ذلك سدد الطائي المبلغ المستحق على الفور».

وأكد الضبعان أن إدارة نادي الطائي بذلت الكثير بدعم ووقفات أمير منطقة حائل، وأعضاء شرف النادي الداعمين الذين ساهموا في سداد كافة الالتزامات المالية والحصول على شهادة الكفاءة المالية، وقال «سنسعى جاهدين إلى إنهاء هذا الأمر وبحث كافة الحلول خلال الأيام القليلة المقبلة».

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية قررت تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي بدءا من 19 أغسطس 2021م، وإحالة الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمحاسب بنادي الطائي للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة بسبب عدم قيام نادي الطائي بالإفصاح عن وجود التزامات مالية لصالح نادي النصر نظير استعارة الطائي خدمات اللاعبين خالد الغوينم ومحمد الشنقيطي والتي تبلغ 430 ألف ريال مستحقة الدفع بتاريخ 1 يناير 2021م.

يذكر أن الطائي حرم أيضا من قيادة مديره الفني التونسي الكوكي مباريات الفريق في دوري المحترفين لعدم حصوله على شهادة التدريب PRO، كضربة أولى وجهت للنادي وإدارته قبل ضربة شهادة الكفاءة المالية.