غبن «العربية» يقطع علاقة الاتحاد بكاريلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعفت إدارة نادي الاتحاد أمس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فابيو كاريلي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، إثر الخسارة أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال السبت الماضي بركلات الترجيح 4/ 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4/4.

وذكر نادي الاتحاد في بيان رسمي أمس أن إقالة كاريلي تعود إلى تمسكه بمنهجيته وتمسكه بعدم الحاجة إلى مهاجم.

وجاء في البيان أنه على الرغم من الاجتماعات المتكررة مع المدرب وإبداء الملاحظات حول منهجيته التي لا تتسم بالواقعية الفنية وما يحتاجه الفريق فعليا للمنافسة الحقيقية على البطولات، تمسك كاريلي بموقفه وتأكيد تحمله تبعات قراراته الفنية، ونظرا لإقامة نهائي البطولة العربية في بداية الموسم فقد قررت الإدارة التريث ومنحه الفرصة كاملة، إلا أنه أصر على موقفه بعدم حاجته لمهاجم رغم علمه عزم الإدارة على دعم الفريق بلاعب محترف في هذا المركز.

وأضاف البيان «على ضوء ما تقدم من اختلاف جوهري في قرارات المدرب التي تختلف بين الحين والآخر وعدم استقراره على استراتيجية معينة، مما أثر على مسيرة الفريق، فقد قرر مجلس الإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية معه وتكليف المدرب الوطني الكابتن حسن خليفة بقيادة الفريق الأول فنيا».

قرار انفعالي

وصف قائد الاتحاد سابقا عبدالله فوال قرار إقالة كاريلي بالانفعالي، وقال إن لكاريلي عدة إنجازات أهمها نجاحه في انتشال الفريق من شبح الهبوط بعدما تم التعاقد معه في منتصف الموسم قبل الماضي، بعد أن تغلب على أقوى فرق الموسم وهو فريق النصر.

وأضاف «في الموسم الذي تلاه كان الفريق ينافس بقوة على الدوري وأنهاه في المركز الرابع وفي بعض الجولات كان الفريق مرشحا وبقوة على المنافسة على بطولة الدوري».

وأشار إلى أن الفريق واجهته ظروف عدة في النهائي العربي منها غياب قلب الدفاع أحمد حجازي وتراجع مستويات بعض اللاعبين من المحليين والأجانب.

وأضاف «هناك أيضا لاعبون لا يستحقون ارتداء شعار الفريق بسبب تواضع إمكانياتهم الفنية ومنهم البرازيلي برونو هنريكي».

وأكد فوال أن الفريق كان يسير بشكل جيد مع كاريلي وهذا لا يمنع من وجود أخطاء له ولكن كان من الأجدى إيضاح استراتيجية الجهازين الفني والإداري في الموسم الحالي ودعم المدرب لاستمرار العمل والاستقرار بدلا من اتخاذ قرارات انفعالية.

وأكمل «الجماهير ستضغط على إدارة النادي في الفترة الحالية من أجل التعاقد مع جهاز فني مميز. لا يهم حاليا جنسية المدرب، لكن من هو الأصلح للفريق حاليا من حيث استخراج طاقات اللاعبين وإيجاد توليفة مناسبة ولا سيما أن الفريق اختلف كثيرا مقارنة بالموسمين السابقين».

كاريلي: أفتخر بعملي

قدم البرازيلي فابيو كاريلي عبر حسابه على انستقرام، الشكر لجمهور الاتحاد على دعمه ومساندته، وأبدى فخره بعمله السابق مع الفريق ونجاحه في تحقيق أهدافه، مبينا أن أولها تمثل في عدم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم قبل الماضي.

وأضاف «حققنا الهدف الأول بعدم هبوط الفريق، وتأهلنا إلى البطولة الآسيوية، بعد أن حققنا المركز الثالث في الدوري بعد غياب. حققنا نتائج مميزة لم تحدث منذ أعوام. لم نخسر في الدوري ضد الكبار».

وعن خسارة النهائي العربي، كتب «للأسف خسرنا أمام الرجاء بركلات الترجيح لكننا سجلنا 4 أهداف، حاولنا حتى النهاية من أجل التتويج».

رجال مهرجون

دون تسميتهم أو الإشارة إليهم، كتب نجم وهداف فريق الاتحاد، البرازيلي رومارينهو داسيلفا عبر حسابه بانستقرام بعد صدور قرار إقالة كاريلي «هؤلاء الرجال مهرجون»، واكتفى بذلك، إلا أن الربط والقصد يبدو واضحا بعد إقالة كاريلي، حيث بدا وكأنه يشير إلى إدارة ناديه.

مهمة موقتة

​بدأ المدرب الوطني حسن خليفة أمس ترتيب أوراق الفريق بعد أن تسلم مهام الأمور الفنية موقتا كبديل لكاريلي.

وسيقود حسن خليفة الفريق في مواجهته المقبلة أمام الفيصلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.

كاريلي مع الاتحاد

