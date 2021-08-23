الفتح يحول ثلاثة شبان لمحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة نادي الفتح عقودا احترافية مع ثلاثي الفئات السنية لكرة القدم علي الجاسم وسطام السبيعي وسالم النجدي بعد أن قدموا مستويات مميزة خلال الموسم الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة النادي على المحافظة على مواهب النادي، وعلى توفير الدعم للمواهب الشابة، ليكونوا أعمدة أساسية للفريق الأول لكرة القدم.



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