الشباب يلحق باهبري بكشوفاته

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وكان من المفترض أن ينهي باهبري الفترة المتبقية من عقده مع الهلال على أن ينتقل إلى الشباب في الفترة الشتوية المقبلة قبل أن يعمل الأخير عل شراء المدة المتبقية من عقده.
وينتظر أن تلحق إدارة الشباب لاعبها الجديد - القديم الذي سبق له ارتداء قميص الفريق في الفترة بين 2016 و2019، في كشوفات الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية في 31 أغسطس الحالي.
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