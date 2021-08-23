شكرا لقرائتكم خبر الشباب يلحق باهبري بكشوفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر «إن إدارة الشباب نجحت أمس في الوصول إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي الهلال لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب هتان باهبري، لاعب الهلال بعد أن وقع في صفوف فريق الشباب رسميا عقدا لمدة 3 سنوات».

وكان من المفترض أن ينهي باهبري الفترة المتبقية من عقده مع الهلال على أن ينتقل إلى الشباب في الفترة الشتوية المقبلة قبل أن يعمل الأخير عل شراء المدة المتبقية من عقده.

وينتظر أن تلحق إدارة الشباب لاعبها الجديد - القديم الذي سبق له ارتداء قميص الفريق في الفترة بين 2016 و2019، في كشوفات الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية في 31 أغسطس الحالي.