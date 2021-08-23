شكرا لقرائتكم خبر اتفاق أهلاوي وحداوي على انتقال أنسيلمو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت إدارة نادي الأهلي اتفاقها مع نظيرتها في نادي الوحدة لاستعارة لاعب فريقها الأول لكرة القدم، البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لمدة موسم، فيما تبقى الاتفاق مع اللاعب، وهو ما أخر إتمام الصفقة نتيجة مطالبات أنسيلمو المالية.

وما زالت المفاوضات جارية بين الجانبين لإتمام الصفقة، وفي حال تعثر المفاوضات وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي مع اللاعب، ستتجه إدارة الأهلي إلى خيارات بديلة أمام طاولتها، بحيث يتم التعاقد مع الأميز قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية بنهاية أغسطس الحالي.

وكانت إدارة الأهلي رغبت في التعاقد مع محترف أجنبي يحل بديلا للصربي لجوبومير فيجسا الذي قررت الإدارة بالتشاور مع المدير الفني للفريق بيسينك هاسي، إنهاء التعاقد معه لإصاباته المتكررة والتي كان آخرها على مستوى الكاحل حرمته من المشاركة في معسكر الفريق، كما عاودته الإصابة بعد مشاركته في مباراة الفيصلي ضمن الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن شارك بديلا في الشوط الثاني، حيث غاب عن المواجهة الثانية أمام الحزم.

على صعيد آخر، دعت إدارة الأهلي أعضاءها إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس الحالي.

وستعقد الجمعية العمومية عن طريق منصة الكترونية سيتم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بتفاصيلها.

وستشهد الجمعية العمومية عرض التقرير الإداري والالتزامات المالية على النادي حتى تاريخ نهاية يونيو الماضي، بجانب عرض الميزانية وخطط النادي المستقبلية.