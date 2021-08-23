شكرا لقرائتكم خبر تمزق يبعد الكويكبي عن الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثبتت نتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها لاعب وسط فريق الاتفاق محمد الكويكبي تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية.

وكان الكويكبي تعرض للإصابة في مباراة فريقه الماضية أمام الشباب بالجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسيغيب اللاعب عن المشاركة في المباراة المقبلة أمام أبها ضمن الجولة الثالثة والمقررة بعد غد.

من جانبه، أعد الجهاز الطبي برنامجا علاجيا خاصا للاعب لتجهيزه خلال فترة التوقف التي ستلي مباريات الجولة المقبلة، على أن يعود للمشاركة في مواجهة الرائد يوم 12 سبتمبر المقبل بالجولة الرابعة من منافسات دوري المحترفين. على ذات الصعيد يواصل الجهاز الطبي تجهيز المحترف السلوفاكي فيليب كيش بعد تغيبه عن مواجهة الشباب لإصابته في مشط القدم. وواصل الفريق تحضيراته لمواجهة أبها بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي الذي ناقش اللاعبين حول الأخطاء التي حدثت في مواجهة الشباب وكلفت الفريق تلقي 3 أهداف قبل أن يعود من بعيد ويدرك التعادل.