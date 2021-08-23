شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يقود هجوم المصرى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، تشكيل فريقه لمواجهة إنبى في المباراة التى تقام بعد قليل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويتكون تشكيل المصرى من حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقى، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: حسين على، فريد شوقي، أحمد رفعت، جريندو، محمد عنتر، خط الهجوم : عمر كمال عبد الواحد.

يواجه المصرى البورسعيدى نظيره إنبى في التاسعة مساء اليوم، الإثنين، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى برباعية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل انبى مع الطلائع بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه باستعادة الانتصارات وغلق صفحة الخسارة من الاهلى لإستعادة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري قبل نهاية المسابقة بعد ضمان المشاركة الافريقية بالكونفدرالية بالموسم الجديد.

ومن جانبه طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بتقديم مباراة ممتعة أمام المصرى وحصد النقاط الثلاث لمواصلة تحسين ترتيب الفريق البترولى في الأمتار الأخيرة للمسابقة.