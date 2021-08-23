شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف الحمل البدني للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تخفيف الحمل البدني للاعبين على هامش المران الجماعي للفريق مساء اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي.

وقسم الجهاز الفني للزمالك اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران، حيث خاض الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة بالكرة وبدون الكرة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال مران الفريق مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وشهدت التقسيمة حالة من الجدية والتركيز الشديد بين اللاعبين قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام الإنتاج الحربي ببطولة الدوري الممتاز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا من كارتيرون مع اللاعبين لحسم مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي في وقت مبكر، حيث حرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين لحسم المباراة والبطولة لصالحهم.

كما خضع لاعبو الفريق إلى مجموعة من تدريبات الإطالات قبل انطلاق المران الجماعي، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على قيادة الفقرة للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري.

ويختتم الفريق اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها غداً الثلاثاء في التاسعة مساءً باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم 33 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 76 نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.