شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مباراة الأهلى أمام بطل نيجيريا فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق محروس، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، عن تقديم موعد مباراة فريقه أمام ريما النيجيري المقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى أول مشوار بطولة الكؤوس الأفريقية بالمغرب لتقام فى الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة بدلاً من الثالثة عصراً.

وخاض فريق رجال يد الأهلى مرانا صباحيا للوقوف على الخطة النهائية لمواجهة ريما النيجيري فى أول مشوار البطولة الأفريقية غدا.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللا فنيا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكا.

أما قائمة لاعبي فريق رجال يد الأهلي فتضم كلا من : محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب واحمد راضي وعبدالرحمن فيصل، ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن، ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

ويتواجد رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية «فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي اس كي الكونغولي واسفا السنغالي.