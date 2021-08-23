شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: أمامنا 180 دقيقة عمل قبل الاحتفال بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، أن لاعبى الفريق والجهاز الفني يركزون تماماً فى حسم الدوري مبكرا، وتحديدا فى مباراة الإنتاج الحربي غداً ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدورى.

وقال أسامة نبيه فى تصريح خاص لليوم السابع، إن جميع عناصر الفريق لا ينظرون لاحتفالات أو أية أمور تشتت تركيزهم بعيداً عن المستطيل الأخضر لحسم الدورى، خاصة أن الفريق أمامه مباراتان فى عمر الدوري، أى أن هناك 180 دقيقة لابد من التركيز فيها من أجل حسم اللقب.

وأضاف نبيه أن الجهاز الفني واللاعبين يسعون لحسم الدورى فى أقرب فرصة لإسعاد الجماهير وتكليل مجهود الفريق بالنجاح، خاصة أن اللاعبين والجهاز الفني أدوا ما عليهم وبذلوا مجهودا كبيرا لإسعاد الجماهير بلقب الدوري.

من ناحية أخرى، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا من كارتيرون مع اللاعبين لحسم مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي في وقت مبكر، حيث حرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين لحسم المباراة والبطولة لصالحهم.

كما خضع لاعبو الفريق إلى مجموعة من تدريبات الإطالات قبل انطلاق المران الجماعي، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على قيادة الفقرة للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري.

ويختتم الفريق استعداداته الأخيرة لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.