شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف "هداف الدوري" يعود للأهلى أمام الجونة بعد غياب 3 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد شريف، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، لقائمة المارد الأحمر التى تستعد لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد خالد بشارة بالغردقة بالجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز، وحافظ محمد شريف على صدارة هدافى الدوري الممتاز برصيد 19 هدفاً قبل جولتين من نهاية المسابقة، بفارق أربعة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لسيراميكا الذى سجل 15 هدفاً ولكنه غادر للإعارة بالدوري التركى، فيما يحل ثالثاً المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك برصيد 14 هدفاً.

وغاب محمد شريف عن المباريات الثلاث الأخيرة للأهلى أمام إنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية فى مباراة الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 46 مباراة، من بينها 29 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 26 هدفا، بواقع 19 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.