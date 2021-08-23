شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى الغردقة لمواجهة الجونة فى المحطة قبل الأخيرة للدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقلعت منذ قليل طائرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مطار القاهرة إلى الغردقة، استعدادًا لمواجهة الجونة فى الدوري الممتاز والمقرر لها التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الأسبوع 33 وقبل الأخير للبطولة.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي توجهت إلى الغردقة، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.
وكان الأهلي قد خاض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد المحاضرة الفنية التي عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرضًا لمجموعة من المباريات لفريق الجونة.
يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.
ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري». وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة