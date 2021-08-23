اتفاق ينقل شاكيري لليون

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وانضم اللاعب السويسري الدولي لليفربول في يوليو 2018، ولكنه ظل على الهامش بالفريق الأول طوال فترة تواجده بالنادي.
وشارك شاكيري في 63 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات وأكد في وقت سابق من فترة الانتقالات الحالية بأنه يرغب في الرحيل عن ليفربول.
وارتبط اسم اللاعب بالرحيل للعديد من الأندية من بينهم ليون.
وشارك شاكيري في 45 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، من بينهم 18 بدأها كأساسي، وسجل 7 أهداف وصنع 5 في المواسم الثلاثة التي قضاها مع الفريق.
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