شكرا لقرائتكم خبر استمرار ضبابية مشاركة صلاح مع مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وذلك أملا في الحصول على موافقة نادي ليفربول الإنجليزي على انضمام النجم محمد صلاح إلى المعسكر المقبل للمنتخب والذي ينطلق في 28 أغسطس الحالي.

وذكر الاتحاد المصري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيس بوك «يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم». وأضاف «كان الاتحاد المصري قد تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة 10 أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا».

وتابع البيان «كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيا، فضلا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية».