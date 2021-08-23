شكرا لقرائتكم خبر سجل في 74 مباراة متتالية.. بايرن يحقق رقما قياسيا على مستوى أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي بايرن ميونخ رقما قياسيا على مستوى مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك بتسجيل أهداف في 74 مباراة متتالية في كل المسابقات.

وحطم بايرن ميونخ الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم ريال مدريد، الذي سجل في 73 مباراة متتالية خلال عامي 2016 و2017، وذلك بعدما تغلب بايرن على كولون 3 - 2 أمس الأول، في المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكانت آخر مرة أخفق فيها بايرن ميونخ بطل ألمانيا في هز شباك منافس، في المباراة التي تعادل فيها سلبيا مع لايبزج في التاسع من فبراير 2020.

ومنذ تلك المباراة سجل بايرن ميونخ 214 هدفا، بمعدل 2,9 هدف في المباراة الواحدة، وقد سجل النجم روبرت ليفاندوفسكي وحده 72 هدفا، من بينها هدف التقدم لبايرن ميونخ في مباراة أمس الأول، قبل أن يضيف زميله سيرج جنابري الهدفين الأخرين للفريق.

وقال جنابري عن زميله ليفاندوفسكي «هو واحد من أسباب هذا الرقم القياسي. إنه شعور رائع أن نكون جزءا من هذا الرقم. أتمنى أن نتمكن من مواصلة هذا لمباريات أخرى».

وقال قائد الفريق مانويل نوير «بالطبع، هو أمر لطيف أن نسجل دائما، خاصة بالنسبة للجماهير».

وانفرد بايرن ميونخ بهذا الرقم القياسي على مستوى مسابقات الدوري في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

من ناحية ثانية أعلن بايرن ميونخ تمديد عقد لاعب خط الوسط جوشوا كيميش لمدة عامين، ليستمر مع الفريق حتى 2025.

وانضم كيميش (26 عاما) إلى بايرن ميونخ عام 2015 قادما من لايبزج، وأصبح لاعبا قياديا بالفريق البافاري وكذلك في المنتخب الألماني في الأعوام الماضية، وقد توج مع بايرن باللقب في كل البطولات التي يشارك فيها النادي.

وقال كيميش في تصريحات نشرها بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أمس، «السبب الأكثر أهمية وراء تجديد عقدي مع البايرن هو أنه سيتيح لي مواصلة القيام بالشيء الذي أحبه بشغف. عندما تكون لاعبا في البايرن فأنت مرشح دائما لحصد الألقاب، ولقد كونت صداقات رائعة هنا».

وأضاف «كرة القدم يجب أن تكون للمتعة في المقام الأول، وهذا كان السبب وراء ممارستي لها في الأساس. لا يزال أمامي المزيد لتعلمه وهناك مجال لتطوري بشكل أكبر في السنوات المقبلة. علاوة على ذلك عائلتي تشعر بارتياح في ميونخ، وما نجده هنا قلما تجده في مكان آخر».