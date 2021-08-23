«خلع» يحرم شتوتجارت من كالادزيتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد شتوتجارت الألماني لكرة القدم أمس أن مهاجمه النمساوي ساسا كالادزيتش سيغيب عن الملاعب لأشهر بسبب إصابة في الكتف.

وتأكيدا لما ذكرته عدة تقارير إخبارية، ذكر شتوتجارت أن كالادزيتش سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة وربما يغيب حتى نهاية العام.

وتعرض كالادزيتش (24 عاما) لخلع في الكتف وإصابة في الأربطة في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي خسرها شتوتجارت أمام لايبزج 0/ 4 مساء الجمعة في المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتشكل إصابة كالادزيتش أزمة لشتوتجارت، حيث سجل اللاعب 16 هدفا للفريق في الدوري خلال الموسم الماضي.

وقال مدير الكرة بنادي شتوتجارت زفن ميسلينتات «إصابة ساسا تؤلمنا بقوة لأنه يلعب دورا بارزا في هجومنا. للأسف لا مفر من العملية الجراحية والغياب الطويل للاعب».