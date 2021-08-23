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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والطلائع

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

شهد الشوط الأول تبادل الهجمات بين الفريقين، حيث سيطر فريق طلائع الجيش علي مجريات الشوط الأول حتي منتصفه، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص المحققة امام مرمى الإسماعيلي، حيث تسابق أحمد سمير وناصر منسي مهاجما الطلائع في إضاعة الفرص السهلة.

ومع انتصاف الشوط الأول تبدل الوضع واستعاد الإسماعيلي السيطرة، وكان لاعبوه هم الأخطر، حيث فشل كل من: شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف في إحراز أهداف، خاصة مع تألق محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش.

وقبل نهاية الشوط بلحظات تعرض فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلي لإصابة قوية في الرأس، وينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 42 هدفا، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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