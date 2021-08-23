شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة على حساب قطر القطرى 1/3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى "رجال" بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على فريق قطر القطرى بنتيجة 1/3 فى نهائى البطولة التى أقيمت بالأردن.

يأتى هذا اللقب ليكون الـ21 فى تاريخ الفريق الأحمر والثالث على التوالى بالفريق المكون من عمر عصر والسيد لاشين ومحمد البيلى.

وكان فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهات الثلاث التي خاضها خلال دور المجموعات بنتيجة 3-0، على حساب أندية البيشمركة العراقي والأرثوذكسي الأردني، وأخيرًا التضامن الكويتي.

وفي الدور ربع النهائي تمكن رجال «تنس طاولة الأهلي» من الفوز على السليمانية العراقي، بنتيجة 3-0، ليصعد إلى الدور نصف النهائي ويفوز على سار البحريني بنتيجة 3-1.

وكان فريق سيدات الأهلى توج باللقب أيضا أمس الأول بالتغلب على العربى الكويتى بنتيجة 0/3 بنفس البطولة.