شكرا لقرائتكم خبر عن "خلع الضرس".. سبب استبعاد بدر بانون من مواجهة الأهلى مع الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الأهلى سبب استبعاد المغربى بدر بانون مدافع المارد الأحمر من مواجهة الجونة. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "بانون يعانى من تورم فى الوجه بعدما قام بخلع ضرسه بالأمس ولا يزال يشعر بألم، لذا فضل الجهاز الفنى استبعاده من مواجهة الجونة".

واستبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طاهر محمد طاهر وحمدى فتحى وجونيور أجايى ووليد سليمان وناصر ماهر ومحمد محمود ومحمود متولى وبدر بانون من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اطار الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام.

ويأتى استبعاد طاهر محمد طاهر للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى، بينما تم استبعاد حمدى فتحى وجونيور أجايى للإصابة ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولى لعدم الجاهزية الفنية وناصر ماهر لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة الجونة كلا من: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

وكان الأهلي قد خاض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية بالفيديو، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.