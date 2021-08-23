شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. 46 دولة تشارك فى بطولة العالم للدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام موافقات رسمية من 46 دولة على المشاركة فى البطولة، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقرر الاتحاد الدولي للدراجات إغلاق باب قيد الدول المشاركة في البطولة مساء اليوم وفقا للموعد المحدد للمشاركة في البطولة، وأعلنت اللجنة المنظمة القائمة النهائية للدول المشاركة رسميا في البطولة، وتضم القائمة كلا من: الجزائر والأرجنتين والنمسا وبيلاروسيا وبلجيكا وبوروندي وكندا وكوستاريكا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وهونج كونج والهند وإيطاليا وكوت ديفوار والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا ومالي والمكسيك والمغرب وهولندا والنيجر ونيجيريا وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا ورواندا والسعودية والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وأسبانيا والسودان وسويسرا وترينداد وتوباجو وأوغندا وأوكرانيا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

من جهته أكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن حرص هذا العدد الكبير من الدول على المشاركة في البطولة في ظل ظروف جائحة كورونا يعكس ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، مضيفا أن الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة من ضمنها العشر دول الأولى في التصنيف الدولي لمنتخبات الدراجات وهو ما يؤكد أن البطولة ستشهد منافسات قوية ومستويات فنية متميزة.

واضاف عزام، أن البطولة من المنتظر أنها ستكون واحدة من أقوى بطولات الدراجات، ونموذج فعلي يؤكد احترام العالم إلى مصر بلد الأمن والأمان.