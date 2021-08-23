هيثم شعبان يختار 24 لاعبا لقائمة سيراميكا أمام وادى دجلة

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى، وشهدت القائمة استبعاد الحارس الشاب حمزة معوض.

وضمت قائمة سيراميكا 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - عبد الله محمود - حازم خالد - رجب بكار - محمود صقر - أحمد محسن - فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو - رجب عمران - ضياء قنديل - سمير هشام - محمد توني - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - شريف دابو - ونيفول كوبينا - ميدو جابر - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين.

وفى سياق متصل أعلن هيثم شعبان، تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، ليغلق الأبواب أمام رحيله كما تردد خلال الساعات الماضية مؤكدا أن هدفه في الموسم المقبل من الدورى يتمثل فى تقديم نتائج جيدة واحتلال مكانة مميزة في جدول ترتيب الدورى.

من ناحية أخرى، عقد هيثم شعبان، محاضرة فنية للاعبي الفريق على هامش المران الجماعي أمس، استعدادا لمواجهة دجلة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ونجح الزمالك فى الفوز على سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.