شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُطالب فيفا بتقليص الحجر الصحى لمحمد صلاح لـ48 ساعة ومسحة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" باستثناء محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى من قيود الحجر الصحى في إنجلترا، بحيث يتمكن من الانضمام لمعسكر منتخب مصر قبل مباراتى أنجولا والجابون.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الجبلاية تريد الحصول على مستند رسمى من الفيفا بالاستثناء لتقوية موقفه فى المخاطبات مع ليفربول الإنجليزى، بحيث يتم تقليص فترة الحجر الصحى له بعد العودة إلى 48 ساعة مع إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن الحل الثاني الذى يسعى فيه الجبلاية هو إقناع ليفربول بمشاركة صلاح أمام الجابون فقط، خاصة أن الجابون ليست ضمن دول الحزام الأحمر من الناحية الوبائية ولا تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

وأجرى مسئولو اتحاد الكرة اتصالا بالنجم المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، عقب وصول خطاب ناديه يفيد باعتذاره عن الحضور إلى القاهرة والانضمام للمعسكر المقبل استعداداً لخوض مباراتىّ أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وقال محمد صلاح لمسئولى الجبلاية خلال الاتصال، إنه يرغب فى القدوم إلى مصر والانضمام للمعسكر المقبل لمساعدة زملائه فى الوصول إلى المونديال، وأنه يسعى حاليا للتواصل مع يورجن كلوب المدير الفنى وإدارة النادى الانجليزى للسماح له بالسفر إلى مصر والانضمام للمنتخب الوطنى.