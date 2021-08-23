شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعباً فى قائمة البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 24 لاعباً للسفر للإسكندرية لخوض مواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، والمقرر إقامتها غداً الثلاثاء فى الخامسة والنصف مساءً باستاد الإسكندرية.

وضمت القائمة كلاً من: محمود الزنفلي و أحمد السعدني في حراسة المرمى و عاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وامير مدحت ومحمد كوفي ومحمد دبش ومحمد مصطفي ميدو ومحمد مجدي ومحمد فتحي ومحمود السيد ومحمد عبد الرحمن لعبه ومحمد فخري ومحمد حامد وموسي دياوارا ومعروف يوسف

ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وكريم بامبو وشادي رضوان ومحمد المثناني وفادي فريد واحمد علي .

ويسعى فريق البنك الاهلى لحصد نقاط المباراة لضمان بقاء الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل حيث لابد من الفوز فى ظل تعثر فريق وادى دجلة .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة .