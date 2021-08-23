شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين ومدبولي ونجيب يقودون الإسماعيلي أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل، فى الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري.

تشكيل الدراويش شهد عودة أغلب عناصر الفريق الذين يمثلون القوام الأساسي للمشاركة بصفة أساسية والتى جاءت كالتالي…

حارس مرمى.. محمد صبحى

الدفاع..حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري.

الوسط.. عماد حمدى، محمد عادل، محمد حسن

أمامهم.. أحمد مدبولى، شكري نجيب

الهجوم.. فخر الدين بن يوسف

ويستضيف فريق الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسماعيلية فى افتتاح الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط في الدوري بعد الخسارة من الزمالك ثم انبى ثم وادى دجلة بالجولات الأخيرة للمسابقة مشدداً على ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة والابتعاد عن قاع الجدول وصراع النجاة من الهبوط.

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث للخروج من دوامة التعادلات التي حققها في الأسبوعين الماضيين بالتعادل السلبى مع الاهلى ثم التعادل الايجابى مع انبى بهدف لكل فريق ضمن خطة تحسين وضع الفريق بجدول المسابقة قبل النهاية.