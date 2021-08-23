شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا من كارتيرون مع اللاعبين لحسم مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي في وقت مبكر، حيث حرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين لحسم المباراة والبطولة لصالحهم.

كما خضع لاعبو الفريق إلى مجموعة من تدريبات الإطالات قبل انطلاق المران الجماعي، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على قيادة الفقرة للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري.

ويختتم الفريق استعداداته الأخيرة لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.

من ناحية أخرى ينتظر الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الدحيل القطرى الحالى، التتويج بأول لقب دورى مصرى مع فريقه السابق "الزمالك"، حيث سيحصد اللاعب اللقب فور تتويج الفارس الأبيض بالدرع بشكل رسمى، فهل يحصل اللاعب على مكافأة الفوز باللقب؟.

فرجانى ساسى شارك مع الزمالك طوال الموسم الحالى فى مسابقة الدورى، إلا أنه قرر الرحيل قبل انتهاء الموسم بداعى انتهاء تعاقده فى 30 يونيو الماضى، بغض النظر عن امتداد الموسم المحلى فى الدورى المصرى.

ووفقًا للوائح فإن فرجانى ساسى سيحصد لقب الدورى المصرى لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الزمالك فى موسم 2018 / 2019، كما يحق له الحصول على مكافآت الفوز مثل باقى لاعبى الفريق رغم رحيله وتقديم النادى الأبيض شكوى ضده بداعى عدم استكمال مدة تعاقده مع الزمالك.

وتوج فرجانى ساسي مع الزمالك بالسوبر المصري وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية والسوبر القاري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي.

وكان اتحاد الكرة رفض بشكل رسمى إرسال البطاقة الدولية لفرجانى ساسى إلى نادى الدحيل القطرى، بعدما تلقت الجبلاية طلبا رسميا من نادى الدحيل القطرى لإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب فرجانى ساسى.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن فرجاني ساسي، وفقا للوائح اتحاد الكرة المصرى، عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم، وبالتالي لا يمكن للجبلاية أن ترسل بطاقة دولية للاعب قبل أن ينتهي الموسم بشكل رسمي.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فرجاني ساسي لا يوجد أمامه خيارات سوى استخراج بطاقة دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كما أكد مسؤولو الجبلاية أنه لا يمكن إرسال أى بطاقة دولية إلا فى مواعيد القيد المقررة وحاليا لا يوجد قيد فى مصر.

وأعلن نادي الدحيل القطرى، التعاقد رسميا مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك في الصيف الحالي.