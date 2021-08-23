شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا والإصابات والإجهاد وليفربول.. الأزمات تضرب المنتخب قبل تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمات بالجملة تحاصر منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، قبل أيام قليلة من انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لخوض غمار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يستهل المنتخب الوطنى مشواره فى التصفيات بمواجهتىّ انجولا والجابون فى سبتمبر المقبل.

فيفا يزيد أوجاع الفراعنة

حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مواعيد مباراتىّ منتخب مصر أمام انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم يومىّ 1 و 5 سبتمبر المقبل، وهو ما زاد من الضغوط الواقعة على المنتخب، حيث يخوض الفراعنة المباراة الأولى بعد 3 أيام فقط من تجمع المنتخب، ثم تطير البعثة للجابون لخوض المباراة الثانية يوم 5 ورفض الفيفا تأجيل موعد المباراة 24 ساعة لتقام يوم 6 سبتمبر المقبل رغم أن الأجندة الدولية تنتهى يوم 7 سبتمبر.

الإجهاد وضغط المباريات

لا يخفى على أحد حالة الإجهاد الشديدة التى تسيطر على لاعبى المنتخب المحليين وتحديدا لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز، فى ظل استمرار الموسم الحالى حتى نهاية أغسطس وضغط المباريات، وهو ما سيؤثر على استعدادات الفراعنة لمباراتى انجولا والجابون ويمثل صداعا شديدا فى رأس حسام البدرى وجهازه.

الإصابات

ويعانى المنتخب الوطنى من قائمة طويلة من الاصابات فى الوقت الحالى ولم يتحدد حتى الأن مصير هؤلاء اللاعبين من المعسكر المقبل حيث لم يشاركوا مع أنديتهم منذ فترة طويلة، وعلى رأس هذه القائمة محمد شريف وحمدى فتحى لاعبا الأهلى، ورمضان صبحى وعمر جابر ومحمد فاروق فى بيراميدز وغيرهم.

ويبدو أن المصائب بالفعل لا تأتى فرادى، حيث فوجئ جهاز المنتخب بخطاب رسمى من ليفربول الانجليزى يرفض فيه حضور محمد صلاح نجم الفراعنة للمعسكر المقبل، بداعى خضوع الفرعون المصرى للحجر الصحى بعد العودة لمدة 10 أيام، وهو ما أصاب جهاز المنتخب بالصدمة فى ظل الأهمية الكبرى لصلاح فى المنتخب، وتجرى حاليا محاولات لايجاد حل لهذه الأزمة.