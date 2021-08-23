شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لاتحاد الكرة: عايز أنضم للمنتخب وأحاول إقناع ليفربول بحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو اتحاد الكرة اتصالا بالنجم المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، عقب وصول خطاب ناديه يفيد باعتذاره عن الحضور إلى القاهرة والانضمام للمعسكر المقبل استعداداً لخوض مباراتىّ أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وقال محمد صلاح لمسئولى الجبلاية خلال الاتصال، إنه يرغب فى القدوم إلى مصر والانضمام للمعسكر المقبل لمساعدة زملائه فى الوصول إلى المونديال، وأنه يسعى حاليا للتواصل مع يورجن كلوب المدير الفنى وإدارة النادى الانجليزى للسماح له بالسفر إلى مصر والانضمام للمنتخب الوطنى.

ويواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة فى تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى انجلترا .

كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك ، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

يذكر أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.