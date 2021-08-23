شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يقترب من الرحيل عن الأهلى للدوري التركى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الكونغولى والتر بواليا من الرحيل عن النادى الأهلى على سبيل الإعارة لصفوف مالاتيا سبور التركى لمدة موسم، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبى قريباً.

وخرج والتر بواليا من حسابات بيتسو موسيماني خلال المباريات الأخيرة بعدما حصل على فرص بالجملة فى خط هجوم المارد الأحمر.

وتعاقد الأهلى مع والتر بواليا قادما من الجونة فى يناير الماضي، في صفقة كبدت خزينة القلعة الحمراء 22 مليون جنيه.

وبات رحيل بواليا عن الأهلى مسألة وقت فى ظل عدم استغلاله الفرص التى منحها له الجهاز الفنى طوال الموسم الجارى، ورغم أن بواليا سجل هدفين مؤثرين فى مباراتى الإنتاج الحربى وأسوان منذ أيام إلا أن هذا لم يُغيّر من وجهة نظر الجهاز الفنى للفريق بضرورة رحيل اللاعب وعدم بقائه فى القلعة الحمراء.

وارتبط اسم بواليا الفترة الماضية بعروض من الدورى المحلى وتحديداً من سيراميكا وناديه السابق الجونة بجانب عرضاً من الحزم السعودى.

و بدأ مسئولو النادى الأهلى فى تحديد احتياجاتهم من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وسد العجز فى بعض المراكز التى تحتاج للدعم، من أجل الاستمرار على المنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية.