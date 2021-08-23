شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم بطولة عائلة الأهلى للشطرنج 10 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي، بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للنادي وتحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج، إقامة بطولة عائلة الأهلي للشطرنج، خلال الفترة من 10إلى 18 سبتمبر المقبل.

ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى، وفقا للموقع الرسمى للنادى الأهلى، على جوائز مالية وعينية، بالإضافة إلى ثلاث جوائز أخرى تمنح لأفضل ناشئ أقل من 16عاما، وأفضل سيدة، وأفضل رواد فوق60 عاما.



وأكدت اللجنة العليا للجان أن تلقي طلبات الاشتراك في البطولة مستمر حتى يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، وذلك لجميع الأعضاء من الجنسين ولكل الأعمار بداية من 10 سنوات.

وتقام تصفيات البطولة على النحو التالي : -



- يوم الجمعة الموافق10 سبتمبر بفرع النادي بالشيخ زايد.

- يوم السبت الموافق11 سبتمبر بفرع النادي بمدينة نصر.

- يوم الجمعة17 سبتمبر بمقر النادي بالجزيرة.

على أن تقام التصفيات النهائية يوم 18 سبتمبر في مقر النادي بالجزيرة.