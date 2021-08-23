مصدر يكشف لمصراوي.. سبب استبعاد بانون من لقاء الأهلي والجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن المغربي بدر بانون مدافع الفريق اُستبعد من مواجهة الجونة التي ستقام غدًا، الثلاثاء، بسبب ألم في الأسنان.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن بانون قام بعملية خلع لأحد الضروس أمس، الإثنين، مما صاحبه وجود تورم في الوجه.

وأوضح المصدر أن الاستبعاد جاء بسبب عدم قدرة اللاعب المغربي على التواجد في اللقاء نظرًا للألام التي تصاحبه حاليًا.

ونفى المصدر أن يكون بانون قد تعرض لأي إصابة عضلية خلال الأيام الماضية.

الجدير بالذكر أن بانون تواجد في قائمة الأهلي خلال اللقاء الماضي أمام المصري، لكنه تواجد على مقاعد البدلاء.