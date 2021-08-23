بعد أزمة صلاح.. فيفا يوضح لمصراوي مدى حق الأندية في حرمان المنتخبات من لاعبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص حق الأندية في منع اللاعبين من السفر للمنتخبات، بعد اعتذار ليفربول الإنجليزي عن عدم انضمام محمد صلاح لمعسكر الوطني نهاية الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1، و5 سبتمبر القادم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوضح فيفا ردا على استفسار يلا كورة: "التعديل المؤقت حتى إبريل 2021، الخاص باستثناء الحالات التي تشهد فترة حجر صحي أو عزل ذاتي إلزامي لمدة خمسة أيام، لم يعد ساري المفعول حاليا، ولن نطبقه في توقف ستمبر القادم.. طالع التفاصيل

وأشار فيفا أنه منذ بداية تفشي وباء كورونا ويتواصل الاتحاد الدولي مع الاتحاد القارية وأصحاب السلطة في البلاد المختلفة، ومراقبة القيود والإعفاءات المختلفة، مما انعكس على اللوائح المطبقة.

وأكد الاتحاد الدولي أنه على ثقة بأن يستمر الوضع كما كان الحال في توقف يونيو الماضي بالبطولات القارية "كوبا أمريكا، ويورو"، وأن اللاعبين سيكونون قادرين على السفر للعب مع منتخباتهم الوطنية، ومن ثم العودة للأندية.